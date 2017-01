'Apenheul laat orang-oetanvrouwtjes partner zoeken via touchscreen'

Door op een touchscreen foto's te bekijken kunnen orang-oetansvrouwtjes hun voorkeur aangeven voor potentiële partners. Het dierenpark noemt het "Tinder voor Orang-oetans'. Dit schrijft onder meer Omroep Gelderland dinsdag. Het onderzoek wordt met vrouwtjes gedaan, omdat in het wild de vrouwtjes orang-oetans hun partner kiezen. Orang-oetan vrouwtje Samboja krijgt een touchscreen apparaat met daarop foto's van mannetjes. In het onderzoek wordt gekeken voor welk mannetje zij de meeste aandacht. Daarnaast moet ook onderzocht worden of haar aandacht voor een mannetje betekent dat ze hem leuk vindt of juist niet.

Het dierenpark hoopt zo de kans te vergroten dat er een klik ontstaat tussen Samboja en een orang-oetanmannetje. Daarmee kunnen ze misschien voorkomen dat ze een mannetje helemaal voor niets vanuit een afgelegen dierentuin laten invliegen.

Na de start van het onderzoek, begin dit jaar, wist orang-oetanvrouwtje Samboja het touchscreenapparaat al kapot te maken. Thomas Bionda van Apenheul laat aan de lokale omroep weten dat er nu gewerkt wordt aan een steviger scherm of beschermingskast. Het onderzoek gaat mogelijk vier jaar duren.