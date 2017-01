Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen

Een 30-jarige man is dinsdagmiddag overleden nadat hij op zijn fiets in botsing kwam met een vrachtwagen. Het ongeval vond plaats op de Hoogstraat.

Rond 14.50 uur kwam de fietser in botsing met de vrachtauto die reed op de Hoogstraat. De man uit Polen stak de weg over en heeft vermoedelijk deze vrachtwagen over het hoofd gezien. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De weg is na het ongeval afgesloten en de politie doet onderzoek.