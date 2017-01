Celstraffen geëist tegen klanten minderjarige prostituée

De officier van justitie in Amsterdam heeft vandaag onvoorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die ervan worden verdacht ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige prostituée. Omdat minderjarigen vaak kwetsbaar zijn en dienen te worden beschermd, is het wettelijk verboden tegen betaling seks te hebben met een minderjarige.

De zaken die vandaag aan de rechter werden voorgelegd, handelden om hetzelfde destijds 17 jaar oude meisje. Zij kwam begin 2014 als één van de slachtoffers naar voren in een strafzaak tegen vier inmiddels onherroepelijkveroordeelde mannen die verdacht werden van uitbuiting van minderjarige meisjes. Na onderzoek van haar werktelefoon kon de politie enkele klanten identificeren. Behalve de drie mannen die vandaag voor de rechter stonden, zullen er voor de zomer nog twee mannen worden gedagvaard wegens ontucht met een minderjarige.

Uit de verklaring die het slachtoffer vorige week nog bij de onderzoeksrechter heeft afgelegd blijkt dat geen enkele klant ooit naar haar leeftijd heeft gevraagd. Misschien, zo opperde ze vervolgens zélf in haar verklaring, dat klanten daar niet naar vroegen omdat zij dan ook het antwoord niet hoefden te weten? Het is aan de klant om te verifiëren of de prostituée in kwestie meerderjarig is. De officier van justitie in haar requisitoir: “Op diegene die de grenzen van de leeftijd opzoekt, rust een verzwaarde plicht om zich te vergewissen van de werkelijke leeftijd. Doet hij dat niet, dan moet hij ook niet piepen als blijkt dat hij een minderjarige heeft getroffen.”

Tegen een 30-jarige man eiste de officier zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk, een 45-jarige man hoorde zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk tegen zich eisen en een 51-jarige man acht maanden cel waarvan vier voorwaardelijk. In alle drie de zaken met een proeftijd van twee jaar.