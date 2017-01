Politie pakt verdachte Audi A8 op na van de weg drukken auto Eindhoven

'De man wordt er door de politie van verdacht op Nieuwjaarsdag de Audi A8 te hebben bestuurd toen deze op de N2 bij Eindhoven een medeweggebruiker van de weg heeft gedrukt', zo meldt de politie dinsdag.

Dashcam-beelden

De politie liet maandag in de uitzending van Bureau Brabant dashcam-beelden zien waarop te zien was hoe de Audi A8 een andere auto van de weg reed op de N2 bij Eindhoven. De van de weg gereden auto sloeg over de kop en kwam in de sloot terecht. De twee inzittenden een man en een vrouw raakten zwaargewond. De videobeelden en de oproep werden massaal gedeeld op Social Media. De politie ontving diverse bruikbare tips en die informatie heeft o.a. geleid tot de identiteit van de verdachte.

De verdachte is ingesloten voor verhoor. De Audi A8 is in beslag genomen voor nader onderzoek. 'Dit is weer een goed voorbeeld van hoe waardevol al uw informatie kan zijn in een politie onderzoek', aldus de politie.