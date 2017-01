Ongeveer 450 reizigers 2 uur vast in donkere HSL-tunnel

In Rotterdam is dinsdagavond even na 18.00 uur een intercity in de HSL-tunnel stilgevallen. De 450 treinreizigers hebben vervolgens twee uur in het donker vastgezeten.

Donker

De trein was om 18.00 uur vertrokken van Rotterdam Centraal maar kwam in de 4 kilometer lange HSL-tunnel door een technisch defect stil te staan. Ook de verlichting viel uit waardoor de reizigers in het donker kwamen te zitten.

Bussen ingezet

Pas na twee uur werden de reizigers geëvacueerd en hebben ze lopend via de nooduitgangen de tunnel verlaten. De NS zette bussen in om de reizigers alsnog naar Schiphol te brengen. Passagiers die hun vlucht op Schiphol hebben gemist krijgen van de NS een overnachting aangeboden.