Leraren vermijden 'te gevoelige onderwerpen' zoals slavernij en homoseksualiteit

Het gaat dan om onderwerpen als homoseksualiteit of de politieke situatie in bijvoorbeeld Rusland of Turkije. Maar ook om zaken betreffende religie of bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Op terreurgroep IS, aanslagen, terrorisme, slavernij rust eveneens een taboe. De leraren geven aan dat deze thema's niet meer besproken kunnen worden als gevolg van toenemende scheiding van culturen op hun school. Dit schrijft het AD woensdag.

Liesbeth van de Woude, die het onderzoek leidde, zegt in de krant: 'Dat leraren onderwerpen niet meer bespreken, komt voor een deel door verschillen in waarden en normen. Homoseksualiteit is bijvoorbeeld een taboe in verschillende culturen. Verder komt het door een verschil in opvatting over wat goed en slecht is, denk ik.' Van de ondervraagden die werkzaam zijn in het basisonderwijs zegt een kwart het beeld te herkennen dat culturen zich steeds meer van elkaar afzonderen en dat de integratie is mislukt. In het voortgezet onderwijs is dat 39 procent van de ondervraagden in grote steden vindt meer dan de helft dat. Docenten geven als voorbeeld dat zscholieren van dezelfde (niet-westerse) culturen steeds meer naar elkaar toetrekken. Ze zien dat allochtone en autochtone kinderen niet met elkaar spelen dat veel allochtone ouders het Nederlands niet beheersen en stevig vasthouden aan hun eigen cultuur.

Voor het onderzoek zijn 2.200 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ondervraagd.