Vertragingen op Schiphol door storing bij luchtverkeersleiding

Door een systeemstoring bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn er woensdagochtend op Schiphol minder landingen per uur mogelijk. Dit meldt onder meer Het Parool. LVNL laat weten hard te werken aan een oplossing zal zeker nog tot aan het einde van de ochtend duren. Woordvoerder Schiphol tegen de NOS: 'Tot die tijd werken we met een backup-procedure waarmee uit voorzorg minder binnenkomende vluchten tegelijk worden afgehandeld.'

Door de backup-procedure is de capaciteit flink ingeperkt. Aanvankelijk werd daardoor alleen het landende verkeer getroffen. Maar ook vertrekkende vluchten liepen vertraging op, al was die korter dan bij landende vliegtuigen. Hoeveel vluchten er last hebben van de vertraging is niet bekend.

Schiphol adviseert reizigers de website van de luchthaven in de gaten te houden en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor informatie.