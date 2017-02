Zeer grote brand in Hoogezand onder controle

De brandweer heeft de zeer groet brand die was uitgebroken in een bedrijfspand in Hoogezand onder controle. Dit meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen.

De brand werd omstreeks 12.35 uur gemeld bij de brandweer en het bleek al snel te gaan om een uitslaande brand. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio werden ingezet om de brand te bestrijden.

Uit voorzorg heeft de brandweer meetploegen ingezet om de luchtkwaliteit te controleren op eventuele gevaarlijke stoffen. Er is een NL-Alert verstuurd naar omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Brand onder controle

Nadat de brandweer de brand onder controle had, werd het advies om ramen en deuren te sluiten weer ingetrokken. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer is dit alleen in de directe omgeving van de brand terecht gekomen. Een gespecialiseerd bedrijf zal dit later opruimen.