Brand legt chalet in Spier in de as

Foto: Henk Brunink

Spier Op camping Moraine aan de Moraineweg in Spier brandde afgelopen nacht een chalet helemaal uit

De eigenaars ( bewoners) waren op dat moment niet thuis. Ondanks flinke inzet van de brandweer Beilen geassisteerd door een extra waterwagen uit Dwingeloo ging de gehele woning verloren. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen huisjes Over de oorzaak van de brand is officieel nog niets bekend, maar vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.