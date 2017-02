Hoge Raad start 1 maart met digitaal procederen

Met ingang van 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken het digitaal procederen bij de Hoge Raad verplicht. 'Dat houdt in dat vanaf die datum cassatiezaken aanhangig moeten worden gemaakt door een procesinleiding in te dienen langs digitale weg', zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.