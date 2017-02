Vluchtende spookrijdende verdachte weet na dodemansrit A16 te ontkomen

'Na een tumultueuze achtervolging waarbij de man ook stukken tegen de richting in reed, wist hij te ontkomen. Niemand raakte gewond. De politie doet nader onderzoek', aldus de politie.

Controle na vermeende drugsdeal

De politie reed op de A16 bij de Drechttunnel bij Dordrecht achter een auto waarvan ze aanwijzingen had dat de auto betrokken was bij een drugsdeal. De agenten gaven de bestuurder een stopteken om het voertuig te controleren. De automobilist was dat echter niet van plan, en ging er op hoge snelheid vandoor, de Moerdijkbrug over, in de richting van Breda. De politie zette met meerdere wagens de achtervolging in.

Spookrijden

Blijkbaar in een poging de achtervolgers af te schudden, rijdt de bestuurder na het viaduct tegen het verkeer in de A17 op, en rijdt vervolgens tegen de rijrichting de A16 weer op om dat een paar kilometer vol te houden. De politie maakte een inschatting van het verkeer en de situatie ter plaatse, en besloot op de ruime vluchtstrook op acceptabele snelheid de verkeersduivel in de gaten te houden. Ter hoogte van Lage Zwaluwe verliezen ze hem echter uit het oog en besluiten ze de achtervolging te staken.

De levensgevaarlijke capriolen van de verdachte leverde veel verkeershinder op, maar gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. De politie doet nader onderzoek naar de auto en de bestuurder.