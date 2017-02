Auto uitgebrand op carpoolplaats Best

Op een carpoolplaats aan de Erica in Best is woensdagmiddag een auto uitgebrand.

Kort voor 16.30 uur vatte de auto vlam en werd de brandweer gealarmeerd. De auto liep grote schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het is niet bekend of de auto daar geparkeerd stond of dat de bestuurder daar was gestrand. Er raakte niemand gewond.