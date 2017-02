'Aanhouding eerste dealer 'Zombiedrug' FLAKKA in Nijmegen'

De politie in Nijmegen-Zuid heeft waarschijnlijk de eerste FLAKKA-dealer in Nederland aangehouden. 'Waarschijnlijk' omdat de stof eerst nog moet worden getest door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De politie liet in eerdere berichtgeving vrij stellig weten dat het om FLAKKA gaat maar bij de aangehouden verdachte werden verschillende stoffen aangetroffen die sterk lijken op harddrugs. Deze stoffen worden nog onderzocht door het NFI.

'Vermoeden'

'We spreken dan ook nog over een vermoeden. Aan het bureau worden stoffen getest en voor onderzoek en vaststelling ervan verstuurd naar het NFI. Dit onderzoek neemt enige tijd in beslag. Tot dan blijft het een onbekende stof', laat de politie woensdagmiddag als aanvulling op eerdere berichtgeving weten.

FLAKKA

Voor velen van u waarschijnlijk een onbekend woord maar wellicht interessant om eens te googlen of op YouTube te bekijken wat het met u doet. Het is namelijk een redelijk onbekend soort harddrugs waar je hele rare dingen van gaat doen.

Alberto Stegeman Undercover in Nederland

Alberto Stegeman van Undercover in Nederland belde woensdag de politie van Nijmegen-Zuid dat deze deal plaats ging vinden waarop de politie, onder het toeziend oog van de camera's, de aanhouding verrichten.

Video

Onderstaande video van YouTube is van de FBI waarop het effect dat de drug op mensen heeft is te zien.