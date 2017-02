Douane vindt 50 kilo cocaïne tussen vleermuizenmest

De Douane heeft woensdag 1 februari 2017 tijdens een controle in de Rotterdamse haven 50 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs zijn vernietigd.

De cocaïne werd gevonden in een container die geladen was met vleermuizenmest, zogenoemde Bat Guano. De drugs zaten verborgen in twee sporttassen.

De container waar de cocaïne in verstopt zat was afkomstig uit Cuba.