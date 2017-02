Botresten gevonden bij graafwerkzaamheden in Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er tijdens werkzaamheden rondom het Metis Montessori Lyceum aan de rand van het Oosterpark botresten van zo’n tweehonderd mensen aangetroffen.

Volgens het Parool blijken de resten afkomstig te zijn van de voormalige Oosterbegraafplaats. Deze was in gebruik tussen 1866 en 1894. De resten van de voormalige begraafplaats zouden in 1956 geruimd zijn. Dit blijkt niet volledig uitgevoerd.

De botresten werden op 30 december 2016 aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden om een fietskelder aan te leggen onder de school. De botresten zullen worden verzameld en elders worden herbegraven.