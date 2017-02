OM eist 8 jaar gevangenisstraf voor schieten op politievoertuig

De officier van justitie heeft vandaag voor de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Enschede. De man zou op 7 juli vorig jaar in Holten vanuit een auto op een politievoertuig geschoten hebben. Dit gebeurde tijdens een achtervolging, die begon in Deventer en eindigde in Holten.

Op 7 juli 2016 krijgt de politie een melding dat er mogelijk een gestolen auto gezien is in Deventer. De politie volgt de auto, maar de twee inzittenden negeren het stopteken. Ook weten ze de wegversperring, die met behulp van een tweede politieauto wordt gemaakt, te omzeilen. Er ontstaat een achtervolging, waarbij de verdachten binnen en buiten de bebouwde kom met zeer hoge snelheden proberen te ontkomen. Op een gegeven moment zien de politieagenten de bijrijder uit het autoraam hangen en een revolver op het politievoertuig richten. Er wordt geschoten, waarbij de kogel op de motorkap en de voorruit afketst. In Holten stopt de auto en vluchten de mannen. De politie lost vier waarschuwingsschoten. Er wordt een zoekactie gestart, die leidt tot de aanhouding van een 30-jarige man uit Hoogkarspel en een 23-jarige man uit Enschede.

Uit onderzoek is gebleken dat de 23-jarige man de bijrijder was die het schot heeft gelost. Hij stond vandaag terecht voor poging moord op de agenten, verboden wapenbezit en heling van de auto. In zijn requisitoir benadrukte de officier van justitie het gevaar dat verdachte heeft veroorzaakt: ‘’De politieagenten hebben geluk gehad dat ze niet geraakt zijn. Er zat die avond een beschermengeltje op hun schouders.’’

Over de ernst van het feit zei de officier: ‘’ Een poging om iemand te doden, is een zeer ernstige daad. Het leven is het hoogste rechtsgoed dat iemand heeft. Verdachte heeft daar geen enkel respect voor getoond.’’

Dat agenten het doelwit waren, werkt strafverzwarend: ‘’De maatschappij verwacht van politieagenten dat zij optreden. Dat is hun taak. Zij kunnen niet hun hoofd afwenden, doen alsof er niets aan de hand is en doorlopen. Zij moeten optreden. Politieagenten verdienen dan ook bijzondere bescherming als zij bij de uitoefening van hun functie slachtoffer worden van geweld.’’

Alles afwegende vindt de officier van justitie voor de 23-jarige verdachte een gevangenisstraf van acht jaar passend.

Van de 30-jarige bestuurder kan niet worden bewezen dat hij medeschuldig is aan het schieten. Hem wordt alleen heling van de auto verweten. Voor deze verdachte vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van 111 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk, passend. Het onvoorwaardelijke deel – 81 dagen - heeft de verdachte al in voorlopige hechtenis uitgezeten.

De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, doet op 15 februari uitspraak.