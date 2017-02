Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar grootschalige faillissementsfraude, belastingfraude en witwassen. Het totale fraudebedrag wordt geschat op minimaal 12,5 miljoen euro.

Doorzoekingen

De doorzoekingen vonden plaats in 9 woningen en 5 bedrijfspanden in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er is beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers en bankrekeningen. Verder is er beslag gelegd op diverse sieraden, 8 auto’s en ruim 50 duizend euro cash geld. Ook zijn 2 vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

Bij de actie waren ongeveer 200 mensen betrokken. Ook zijn er 2 geldhonden ingezet.

Verdachten en onderzoek

Er zijn 3 verdachten aangehouden. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam van 44 en 48 jaar en om een 35-jarige man uit Den Haag. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De verdachten hebben zich in de periode van 2012 tot nu vermoedelijk schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en witwassen.

De ondernemingen van verdachten zijn en waren vooral actief als uitzendbureau in de steigerbouw. Het vermoeden is dat verschuldigde belasting over uitbetaald loon niet werd afgedragen aan de fiscus. De schulden liepen hierdoor snel op, waarna de bedrijven failliet gingen omdat zij niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Het geld uit de ondernemingen werd door de verdachten deels gebruikt voor eigen gewin. Daarna startten verdachten met een nieuwe onderneming. Ook is er binnen de ondernemingen mogelijk gewerkt met valse facturen om de winst te drukken en geld te witwassen. Daarnaast vinden er grote contante opnamen en stortingen plaats op bankrekeningen waarvan de herkomst onbekend is.

Het totale fraudebedrag bedraagt ongeveer 12,5 miljoen euro.