Rabobank wordt aangeklaagd om medeplichtigheid aan misdaden drugskartels in Mexico

Sluiter pleit dat het OM de top van de bank gaat vervolgen voor medeplichtigheid aan moord en andere misdaden door drugskartels in Mexico.

Aanleiding is een Amerikaans onderzoek naar het witwassen van drugsgeld bij een dochterbedrijf van Rabobank in Mexico, Rabobank N.A., schrijft de Volkskrant. Sluiter vertegenwoordigt Fernando Hernández, een in Nederland woonachtige Mexicaan die doet de aanklacht samen met het mede door hemzelf opgerichte SMX Collective, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten in Mexico. Zowel de advocaat als SMX vinden dat de Rabobank criminele drugsorganisaties ruimte geven om geld wit te wassen met alle negatieve gevolgen voor de lokale bevolking.

Rabobank-woordvoerder Eijpe zegt in de krant geen antwoord te geven op de vraag of de bank op de hoogte was van de aanwezigheid van drugskartels in Calexico. Oud-medewerkers van Rabobank N.A. hebben niet gereageerd op interviewverzoeken.