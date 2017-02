Wilde achtervolging eindigt in Delft

Agenten kregen woensdag even voor middernacht een melding dat op de A13 een auto reed met gestolen kentekenplaten. Politieagenten die het voertuig, dat inmiddels op de A4 reed, in het zicht kregen gaven de bestuurder een stopteken waaraan hij leek te voldoen. De bestuurder besloot echter weg te rijden en verhoogde de snelheid. Op de A4 bereikte het voertuig een snelheid tegen de 200 kilometer per uur. Met deze snelheid passeerde de bestuurder ook een wegafzetting waar op dat moment aan de weg gewerkt werd. Bij de afrit Rijswijk probeerden agenten het voertuig te laten stoppen. De bestuurder reed echter door en beschadigde tijdens de achtervolging enkele politievoertuigen.

Woonwijk

De bestuurder reed inmiddels met zijn auto door Delft en bereikte daar snelheden van ongeveer 70 kilometer per uur. Op de Spoorsingel verloor de bestuurder de controle over het voertuig, botste tegen een hekwerk en kwam met de auto ondersteboven op een bouwterrein terecht. Agenten hielden de inzittenden, twee vrouwen van 18 en 19 jaar en afkomstig uit Sassenheim en Delft en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De recherche doet onderzoek naar de diefstal van de kentekenplaten en de herkomst van het voertuig dat mogelijk van diefstal afkomstig is.