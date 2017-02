Opnieuw aanhoudingen in afpersingszaak datingsites

De politie heeft woensdag in Leeuwarden twee mannen aangehouden. Het duo wordt verdacht van betrokkenheid bij afpersing en diefstal met geweld. Vorige week werden ook twee aanhoudingen verricht in dit onderzoek naar afpersing na contact via datingsites. De politie denkt met de aanhouding van het viertal alle verdachten in beeld te hebben.

De woensdag aangehouden mannen zijn 38 en 45 jaar en komen uit Leeuwarden. De aanhoudingen van woensdag komen voort uit een onderzoek naar afpersing na contact via datingsites. In de periode van november 2016 tot en januari 2017 kwamen bij de politie vijf aangiftes binnen van afpersing en diefstal in en om Leeuwarden. In alle vijf gevallen werd duidelijk dat de aangever contact had gezocht via datingsites Bullchat of Grindr. Nadat er een afspraak was gemaakt kwamen er meerdere mannen naar het afgesproken adres. Vervolgens werden de slachtoffers gedwongen om een geldbedrag af te geven en werden er goederen weggenomen uit de woning.

Nieuwe aangiften

Naast de aanhoudingen van de vier personen, kwamen afgelopen dagen twee nieuwe aangiftes binnen. Daarmee komt het aantal aangiftes in deze zaak op zeven.