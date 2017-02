Amsterdammer viert verjaardag in cel na dollemansrit

Na een achtervolging door het centrum van Rotterdam waarbij de verdachte tot 100 km/uur reed, diverse rode verkeerslichten negeerde en een politieauto ramde, is donderdagochtend rond 4.45 uur een sinds vandaag 26-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij had teveel gedronken. Zijn rijbewijs was al eerder afgenomen. De zes andere passagiers van de auto zijn gelijk weer heengezonden.

Agenten in het centrum van Rotterdam zagen rond 4.45 uur een auto met hoge snelheid vanaf de Meent de Coolsingel op rijden en bijna uit de bocht vliegen. De agenten moesten zelf flink op de rem trappen om een aanrijding te voorkomen. De auto reed door richting het Churchillplein, negeerde het stopteken, en reed slingerend tegen de stoep, blind voor de rode verkeerslichten en vol gas richting het Vasteland.

Op zijn velgen

Achtervolgd door politiewagens die de levensgevaarlijke toeren van de bestuurder een halt wilden toeroepen, scheurde de verdachte, inmiddels met lekke banden, op zijn velgen, richting het Droogleever Fortuynplein. Daar maakte de bestuurder een rondje, ramde een politieauto die daar stond om de auto te blokkeren, en reed weer terug de Westzeedijk over.

Gevaarlijk rijgedrag

Op het Vasteland staakte de bestuurder zijn vluchtpoging en stopte de auto. In de auto bleken maar liefst zeven personen te zitten. De bestuurder, een 26-jarige man uit Amsterdam, is direct aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en het in gevaar brengen van zijn medeweggebruikers. Hij bleek ook teveel te hebben gedronken en te rijden zonder rijbewijs. Hij brengt zijn verjaardag door in een politiecel. De overige passagiers zijn na een controle heengezonden. Niemand raakte gewond.