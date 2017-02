'Rechtshulp door verzekeraars als beste beoordeeld'

“Overall – op basis van het kwaliteitsoordeel van professionals en de tevredenheid van klanten – wordt de rechtshulp die wordt geleverd in het kader van een rechtsbijstandverzekering als beste beoordeeld”, schrijven de onderzoekers. Volgens hen doorstaan rechtsbijstandsverzekeraars de vergelijking met advocaten die rechtstreeks door een partij worden ingeschakeld “met glans”.



Aanleiding voor het onderzoek is het verhogen van de zogeheten ‘competentiegrens’ in 2011. Sinds dat jaar worden civiele handelszaken met een belang tussen de 5.000 en 25.000 euro behandeld door de kantonrechter, en niet meer door de handelsrechter. Hierdoor is een aantal spelregels veranderd. Zo zijn partijen niet meer verplicht een advocaat in te schakelen. De onderzoekers wilden weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de toegankelijkheid van een gerechtelijke procedure en de kwaliteit van de rechtshulp.



Klanten beoordelen de rechtshulp van verzekeraars met een 7,5. Hierbij gaat het 'overwegend' om bijstand door juristen in loondienst van de maatschappij. Mensen die zelf een advocaat inschakelen, beoordelen die met een 7,1. Gerechtsdeurwaarders krijgen een 6,4.



De onderzoekers lieten ook rechters, advocaten en andere professionals een oordeel vellen over de processtukken en het optreden in de rechtszaal. In de rechtszaal krijgen advocaten het beste cijfer (7,3), gevolgd door verzekeraars (7,0). Als het gaat om de stukken zijn de rollen omgedraaid: verzekeraars krijgen een 7,2, advocaten een 6,4.

Groot compliment

Marc van Erven, CEO van ARAG Nederland, ziet het onderzoek “als een groot compliment voor al mijn collega’s die zich elke dag inzetten om onze klanten te helpen”. “Dit onafhankelijk onderzoek bevestigt de kwaliteit en waardering voor onze rechtshulp. Het onderstreept ook onze maatschappelijke rol om toegang tot het recht voor iedereen mogelijk en betaalbaar te maken.”



Ook Sigrid Stevens, directeur juridisch advies & rechtsbijstand bij VvAA Rechtsbijstand, is niet verrast door het positieve oordeel: “Als rechtsbijstandverzekeraar waren wij al eerder dan de advocatuur gewend om doelmatigheid te koppelen aan kwaliteit. Dat doen we onder meer door onze juristen gerichte opleidingen te laten doen. Op juridisch vlak, maar juist ook voor competenties als inlevend vermogen en klantgerichtheid.”