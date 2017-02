Oppositie legt staatssecretaris vuur aan schenen over belastingdienst

De oppositie legt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes het vuur aan de schenen tijdens een debat over de uit de hand gelopen vertrekregeling bij de belastingdienst. Dit is de tweede bewindsvoerder van de VVD die binnen korte tijd zich moet verantwoorden in de Kamer.

De oppositie eist dat Wiebes de correspondentie openbaar maakt waaruit zou blijken dat er financiële risico’s zouden kleven aan vertrekregeling bij de belastingdienst. De staatssecretaris weigert dit te doen en verwijst naar de grondwet.

Daarnaast wordt Wiebes aan de tand gevoeld over de beveiliging van gegevens bij de belastingdienst. Volgens het tv-programma Zembla zou in de periode 2013 tot 2016 de gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven onvoldoende beveiligd te zijn geweest. Wiebes heeft aangekondigd hier onderzoek naar te laten doen, maar vooralsnog is er volgens hem niet gebleken dat er iets mis was met de beveiliging.