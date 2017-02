Flinke groei van aantal leveranciers zorghulpmiddelen

De overheid trekt zich steeds verder terug als het gaat om hulpmiddelen. Aangezien de zorgkosten afgelopen jaren fors zijn gestegen en ook in de toekomst zeker blijven stijgen, wordt het een stuk lastiger om bepaalde hulpmiddelen vergoed te krijgen vanuit de overheid of zorgverzekeraar.

Dit betekent dat mensen steeds vaker zelf in actie moeten komen. De eigen verantwoordelijkheid staat steeds meer centraal in het krijgen van de juiste zorg of ondersteuning. De groei in zorghulpmiddelenleveranciers neemt flink toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Eigen verantwoordelijkheid wordt belangrijker

De markt van hulpmiddelen voor bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten ondergaat momenteel een ingrijpende verandering. Hulpbehoevenden zijn steeds meer op zichzelf aangewezen. Dit betekent ook dat mensen zelf in actie moeten komen, willen ze gebruikmaken van bijvoorbeeld toiletbeugels bij Megadumptiel of andere hulpmiddelen. De behoefte aan advies hierin neemt echter toe en dat is een belangrijke reden waarom het aanbod van leveranciers van zorg hulpmiddelen toeneemt.

Blijven functioneren dankzij de aanschaf van zorg hulpmiddelen

Consumenten moeten meer zelf regelen, mochten ze toch enigszins comfortabel willen functioneren. Er is dan ook een ruim aanbod van leveranciers te vinden op de markt die zich heeft gespecialiseerd in de verkoop van zorg hulpmiddelen. Veel ongemak, pijn en inspanning kan worden voorkomen door de aanschaf van bijvoorbeeld toiletbeugels of een rollator. Monozorg levert ondersteunende producten die het leven ouderen, gehandicapten en andere hulpbehoevenden een stuk aangenamer maken.

Gepast advies

Als cliënten hulp nodig hebben bij het vinden van een gepast zorg hulpmiddel, dan is het een prettig gegeven dat ze er niet alleen voor staan. Leveranciers hebben veelal specialisten in dienst die hulpbehoevenden van professioneel kunnen voorzien voordat er tot de aanschaf van een hulpmiddel wordt overgegaan. Dit betekent tegelijkertijd dat de rol van de overheid en zorgverzekeraars steeds meer verdwijnt en dat deze plaats wordt ingenomen door onder andere leveranciers van deze producten.