Passagiers lichtgewond na noodstop tram Rotterdam

Het incident gebeurde om 09.00 uur. De bestuurder van tram 23 zag de fietser op hem afrijden en voorzag dat er zonder ingrijpen een aanrijding zou ontstaan. De bestuurder maakte daarom een noodstop om een botsing met de fietser te voorkomen. Deze fietser had een koptelefoon op en heeft de tram waarschijnlijk helemaal niet opgemerkt.

Als gevolg van de noodstop liep één passagier pijn aan haar rug op. Zij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere passagier die gewond raakte, is zwanger en zij gaat voor controle naar de verloskundige.

De tram reed op het moment van de noodstop langzaam. Was de snelheid hoger geweest, dan het aantal gewonden ongetwijfeld hoger geweest en het letsel zwaarder. De fietser reed door en het is onbekend gebleven wie hij was.