Vrouw (66) die hond uitlaat omgekomen bij ongeval

Woensdagavond is bij een tragisch ongeval in Zundert op de Bredaseweg een 66-jarige vrouw die haar hond uitliet overleden na een ongeval. Dit meldt de politie donderdag.

Vrouw aangereden

Getuigen belden woensdagavond rond 22.30 uur de politie dat een vrouw was aangereden. Zij liep te voet met haar hond langs de weg en werd geraakt door een auto. Hulpverleners reden zo snel mogelijk naar het ongeval, ook de traumahelikopter werd ingezet.

Beiden overleden

De vrouw uit Zundert overleed ter plaatse ondanks reanimatie. De hond raakte gewond en is door de dierenambulance meegenomen. Het dier is later overleden. De bestuurster van de auto (21) is meegegaan naar het bureau voor verhoor.

Verkeersongevallenanalyse

Verkeersongevalanalisten van de afdeling Forensische Opsporing analyseren de toedracht van het ongeval. Ze stelden sporen veilig en namen foto’s van de aangetroffen situatie en de beschadigde voertuigen.

Aan de hand van deze feiten en de verklaringen van getuigen en betrokkenen probeert de politie de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen.