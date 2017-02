Ontvoering houdt mogelijk verband met grote drugsvangst door douane in Duitsland

Op maandag 30 januari 2017 omstreeks 12.45 uur meldde een man zich bij een bedrijf aan De Zuivering in Vriezenveen. De man vertelde dat hij zojuist was ontsnapt, nadat hij was ontvoerd. De politie werd gewaarschuwd en startte onmiddellijk een onderzoek.

De politie heeft kort hierna twee mannen aangehouden bij een bedrijf aan de Lutkeberg in Geesteren. De politie heeft de zaak in onderzoek en gaat er op dit moment vanuit dat de aanleiding van de ontvoering mogelijk te maken heeft met een grote cocaïnevangst in een container op 18 januari jl. door de douane in de haven van Hamburg. De politie in Duitsland onderzoekt de drugsvangst.