Man die belager dochter mishandelde langer vast

De man uit Helmond die de belager van zijn dochter wist op te sporen en te mishandelen, blijft nog twee maanden in voorarrest. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

De 51-jarige vader wist de 46-jarige voormalig tbs’er via oproepen in de regionale pers en internet te vinden in Eindhoven. De politie was ook opzoek naar de ex-tbs’er omdat hij afspraken met de reclassering niet nakwam. De man mocht in afwachting van het strafproces, voor het lastig vallen van meisjes, in vrijheid afwachten onder bepaalde voorwaarden.

Nadat de vader de belager had gevonden gaf hij hem enkele klappen met een schep. Hierdoor liep de ex-tbs’er een gebroken hand en pols over. Daarnaast een hoofdwond en een wond aan zijn bovenbeen. Justitie wil de man vervolgens voor poging tot moord.