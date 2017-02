Man (72) krijgt 5 jaar cel voor poging tot moord op ex-vriendin na Facebookbericht

Een facebookbericht van de vrouw met wie hij tot kort daarvoor een relatie had, schoot de man in het verkeerde keelgat. Toen hij naar bed ging zag hij een mes aan de muur hangen. Hij kon niet slapen en bleef piekeren. Een paar uur later reed hij met het mes naar de woning in Arnhem van zijn ex-partner, ging haar slaapkamer in en maakte direct stekende bewegingen in de richting van zijn ex-partner die in bed lag. De vrouw werd daarbij geraakt. In de worsteling die ontstond, wist de vrouw het mes af te pakken. Zij kreeg klappen van de man op haar hoofd, bovenlichaam en hand.

Voorbedachte raad

Volgens de rechtbank handelde de man met voorbedachte raad. De rechtbank heeft daarbij de verklaring die de man tijdens zijn voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie had afgelegd buiten beschouwing gelaten.

Contactverbod

Naast de poging tot moord vond de rechtbank ook mishandeling en het binnendringen in de woning die bij een ander in gebruik is, bewezen. De man heeft per direct een contact- en een locatieverbod opgelegd gekregen. Ook moet hij zijn ex-partner een schadevergoeding betalen.