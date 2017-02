Terugvragen van saldo op OV-chipkaarten wordt gratis en makkelijker

Het bedrag van 5 miljoen euro dat nog op verlopen kaarten staat en nog niet is teruggevraagd moet volgens Dijksma geïnvesteerd worden in het versimpelen van het proces om restsaldo terug te krijgen. De kosten (1 euro) die reizigers moeten maken om geld op een nog actieve kaart terug te krijgen moeten verdwijnen en kaartautomaten en websites moeten worden aangepast.

Dit heeft Dijksma vandaag bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van KNV en gemeld aan de Tweede Kamer. Dijksma: “Het geld op de OV chipkaarten is van de reiziger. Ik vind het daarom logisch dat het zo makkelijk mogelijk moet zijn om vergeten geld terug te krijgen. Mensen moeten bij wijze van spreken met 1 druk op de knop weer kunnen beschikken over hun eigen geld. En dit moet gratis zijn’’.

In de algemene voorwaarden van de OV chipkaart staat dat terugvragen van restsaldo op een verlopen kaart tot een jaar na de vervaldatum kan. Volgens Translink is er een bedrag van 5 miljoen euro nog niet door reizigers geclaimd. Omdat dit vaak om anonieme chipkaarten gaat is het voor het bedrijf onmogelijk het bedrag automatisch terug te storten.

Uit onderzoek van vervoerders en consumentenorganisaties blijkt dat mensen hun geld niet terug vragen omdat ze het bedrag te laag vinden, denken dat het automatisch terug gestort wordt of niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om saldo terug vragen. Om die reden heeft Dijksma aan Translink en vervoerders gevraagd het proces te versimpelen en het terugvragen van het restsaldo niet enkel op verlopen kaarten, maar ook op actieve kaarten gratis te maken.

Daarnaast is het nu enkel aan een balie mogelijk om het geld dat op actieve OV chipkaarten staat terug te laten storten. Hierbij worden baliekosten (1 euro) in rekening gebracht. Reizigers met een verlopen kaart kunnen hun geld gratis terugvragen, maar kunnen niet bij een balie terecht. Zij moeten hun kaart opsturen naar Translink, waarna het bedrag wordt teruggestort. Ook dit moet makkelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld een terugstortfunctie in kaartautomaten of op websites te verwerken.