Auto te water in Amsterdam, inzittenden gereanimeerd

Bij Sportpark Ookmeer in Amsterdam is donderdagavond een auto te water geraakt.

Dat gebeurde rond 18.15 uur zo meldt AT5. De twee inzittenden hebben minutenlang onder water gelegen en zijn door de hulpdiensten gereanimeerd.

Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam ondersteboven in het water terecht. een tiental omstanders sprongen direct het water in en wisten de auto om te draaien, aldus de lokale omroep. De twee inzittenden waren buiten bewustzijn. Hoe het nu met hen gaat, is nog niet bekend.