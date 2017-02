Man in Breda steek zichzelf en overlijdt in ziekenhuis

De man die zichzelf donderdagavond met een mes had gestoken in Breda is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dit maakte de politie bekend.

Het incident vond plaats rond 20.00 uur op de Nieuwe Kadijk terwijl agenten hem tot bedaren probeerden te brengen. Daarbij is door de agenten geen geweld gebruikt. De identiteit van de man is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. Daarbij wordt onder meer gekeken of eerdere meldingen op de avond over een man met steekwapens in Breda op dezelfde persoon betrekking kunnen hebben.