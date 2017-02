Rabobank sluit financiering van gaswinning onder de Waddenzee uit

Maatschappelijke onrust

Op de Waddeneilanden is maatschappelijke onrust ontstaan omdat in 2016 vier bedrijven vergunningen hebben aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken voor gasboringen onder de Waddenzee. Deze boringen kunnen bodemdaling veroorzaken, waar ook al sprake is van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De Waddenvereniging en bewoners zijn bezorgd over de mogelijke consequenties hiervan voor het natuurgebied, zoals de afname van de natuurwaarde door het dieper worden van de Waddenzee.

Voorzorgsprincipe

Rabobank hanteert het voorzorgsprincipe bij activiteiten in kwetsbare natuurgebieden en heeft daarom besloten om gaswinning onder de Waddenzee uit te sluiten van financiering. Het voorzorgsprincipe betekent dat de bank alleen financiering beschikbaar stelt aan initiatieven in kwetsbare gebieden als bewezen is dat deze geen gevaar met zich meebrengen voor hun functioneren.

Waddenvereniging blij

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: ‘Wij zijn blij met dit duidelijke besluit van de Rabobank. Hiermee wordt gehoor gegeven aan ons verzoek om niet meer te investeren in bedrijven die naar gas boren in het Waddengebied. De Rabobank laat zo ook zien dat ze duurzaamheid en hun aanwezigheid in de waddenregio serieus nemen. We hopen dat andere banken en pensioenfondsen dit goede voorbeeld durven te volgen. Dit besluit inspireert ons in ieder geval om samen met mensen uit het waddengebied aan zowel politici als investeerders te laten zien dat óók zij een unieke kans hebben dit unieke natuurgebied te behouden.’

Aanscherping klimaatbeleid

Rabobank Directeur Duurzaamheid Bas Rüter: ‘Dit besluit is onderdeel van een tussentijdse aanscherping van ons klimaatbeleid. Vanaf vandaag sluit ons aangescherpte beleid ook de directe financiering van kolenwinning en - transport en van kolencentrales expliciet uit. Bovendien krijgt de financiering van de handel in CO2 efficiënte brandstoffen voorrang boven de handel in fossiele brandstoffen met een hogere CO2 uitstoot. De handel in deze fossiele brandstoffen wordt stapsgewijs verlaagd. Rabobank is actief op zoek naar klanten om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.’

Realiseren van de klimaatdoelen

De Rabobank investeert wereldwijd met haar klanten in klimaatslimme landbouw en in grootschalige energieopwekking via wind en zon. In Nederland wordt geïnvesteerd in energiebesparing van woningen en kantoren. Rüter vervolgt: ‘Deze initiatieven zijn voorbeelden waarmee de Rabobank verder bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelen in het Akkoord van Parijs. En dit wordt gewaardeerd: in de ranking die gebruikt wordt voor de Dow Jones Sustainability Index 2017 scoort Rabobank het hoogste op klimaatbeleid van ruim 100 onderzochte banken. Dit moedigt ons aan in onze klimaat- en duurzaamheidsambities.’