Gedeelte middeleeuwse stadsmuur in Amsterdam ontdekt

Vorige week is in Amsterdam, bij werkzaamheden aan de kademuur ter hoogte van het Singel bij het Kattengat, een belangrijke en unieke vondst gedaan. 'Daar ontdekte men een gedeelte van een middeleeuwse stadsmuur', zo heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

27 grote natuurstenen

Het gaat om 27 grote natuurstenen uit de middeleeuwse stadsmuur van het jaar 1480. Deze stenen zaten onder de waterlijn en kwamen tevoorschijn nadat een 19de-eeuwse stenen laag vanwege de werkzaamheden verwijderd was. Deze muur staat ook al vermeld op de oudste stadskaart van Amsterdam van Cornelis Anthonisz.

Het schilderij dateert van 1538 en de houtsnede uit 1544. Het is voor het eerst dat er een gedeelte van de stadsmuur in originele staat is aangetroffen. Wel is er een enkele losse steen van de oude muur bekend die is ingemetseld in de kademuur van de Geldersekade.

Stenen verwijderd en mogelijk teruggeplaatst

De middeleeuwse stenen blijven nog even zitten. Er wordt gekeken hoe dit gedeelte bewaard kan worden. De sloop van de resterende 19de-eeuwse kade wordt voortgezet. Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski heeft overleg met stadsdeel Centrum en het Ingenieursbureau Amsterdam hoe tot behoud van deze bijzondere stenen overgegaan kan worden. De stenen kunnen niet op hun huidige plek blijven zitten. Maatwerk is nodig. Ze zouden kunnen worden uitgenomen en geborgen, en daarna zo mogelijk herplaatst.

3D-model

Op de getoonde afbeelding van een 3D-model is te zien hoe de walmuur er uit ziet. De afbeelding bestaat uit vele foto’s van stukjes walmuur die samengevoegd zijn tot één 3D-model op basis van POINT-Cloud-data. Hierbij is het donkere gedeelte de oude muur die onder water zat.