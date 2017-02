Dode en gewonde bij ongeval in Someren

Bij een eenzijdige aanrijding op de Slievenstraat in Someren is vrijdagmorgen rond 1.10 uur een 31-jarige man uit Lierop om het leven gekomen. Een andere 31-jarige man uit Lierop raakte bij de aanrijding zwaar gewond.

Het tweetal reed samen in een personenauto over de Slievenstraat en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Daarbij botsten ze tegen een boom. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de 31-jarige bijrijder overleed in de ambulance aan zijn verwondingen. De bestuurder werd zwaar gewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog verder onderzoek.