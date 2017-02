Noodlottig ongeval Someren kost 2 levens

Bij een eenzijdige aanrijding op de Slievenstraat in Someren is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.10 uur een 31-jarige man uit Lierop om het leven gekomen. Een andere 31-jarige man uit Lierop raakte bij de aanrijding zwaargewond en kwam zaterdag in het ziekenhuis te overlijden.