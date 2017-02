Man (55) omgekomen bij fatale aanrijding

Donderdagmiddag is bij een fatale aanrijding een 55-jarige Tilburger overleden. 'De ernstige aanrijding gebeurde op de Dongenseweg in Tilburg', meldt de politie vrijdag.

Donderdag kwamen om 13.30 uur de eerste meldingen binnen van een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Hulpdiensten spoedden zich naar de straat. Daar troffen ze een frontale aanrijding aan.

Personenauto en vrachtwagen

Een personenauto was in aanrijding gekomen met een vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto was zwaargewond. Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) van een traumahelikopter, hebben nog geprobeerd het leven van het slachtoffer te redden maar dat is niet gelukt. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft de weg voor langere tijd afgesloten. De eerste voorlopige conclusie is dat de personenauto door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft is gekomen waardoor de aanrijding is ontstaan. Verschillende mensen waren getuige van de aanrijding. Voor deze mensen en voor de chauffeur van de vrachtwagen is slachtofferzorg geregeld.