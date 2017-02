Automobilist drukt achtervolgende motoragent van de weg

Negeren stopteken

Het incident gebeurde even na 16.15 uur naar aanleiding van een gezamenlijke verkeerscontrole met de Landelijke Eenheid op de Finlandweg. Nadat de verdachte een stopteken heeft genegeerd, werd door een motoragent de achtervolging ingezet.

Rotonde

Tijdens de achtervolging probeerde de bestuurder met zijn auto de motoragent op de rotonde van de Rooseveltlaan van de weg af te drijven. Deze kon met vakkundige stuurkunst nog net een botsing voorkomen. Uiteindelijk is de man met veel verzet bij zijn woning aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg en zit nog vast.