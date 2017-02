DNB ziet spaargeld huishoudens met 5,3 miljard toenemen

Het totale spaargeld van alle Nederlandse huishoudens is in 2016 met 5,3 miljard euro gestegen naar een totaal spaartegoed van 340 miljard euro. Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag.

'Huishoudens hebben het afgelopen jaar netto voor 1,8 miljard euro gespaard. Het restant van de stijging van het spaargeld werd veroorzaakt door de bijgeschreven rente', aldus DNB.

Verdeeld over klein aantal banken

Het overgrote deel van deze spaarmiddelen is traditioneel verdeeld over een relatief klein aantal banken. Maar de laatste jaren vinden in de concentratie op de spaarmarkt enkele verschuivingen plaats.

Concentratie

Tijdens de jaren van onrust op de financiële markten heeft de concentratie op de spaarmarkt een stijging vertoond na het faillissement van Icesave, de onrust rondom ABN AMRO Bank en Fortis Bank, het faillissement van DSB Bank, de samenvoeging van Fortis Bank Nederland en ABN Amro Bank en de overname van Friesland Bank door Rabobank.

Door de faillissementen en overnames verdwenen partijen van het toneel en werd het spaargeld bij de resterende marktpartijen geplaatst. Ook hadden deze ontwikkelingen invloed op het vertrouwen van de spaarders, waardoor huishoudens hun spaargeld op een andere manier verdeelden.

Vervolgens is de concentratie weer afgenomen door bijvoorbeeld (e) de herstructurering van ING Bank (op last van Europese Commissie), waarbij een deel van het spaargeld naar Nationale Nederlanden Bank is verplaatst. Hierdoor bevond de concentratie op de spaarmarkt zich begin 2014 weer op het niveau van voor de start van de financiële crisis. In de jaren daarna is de concentratie verder afgenomen.