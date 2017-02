Attractiepark Legoland komt naar Scheveningen

In 2019 komt er naast het Kurhaus een Lego Discovery Centre. Merlin Entertainments, het bedrijf achter Legoland, gaat er een indoor vestiging bouwen. Als de plannen doorgaan, betekent het dat Scheveningen de eerste Locatie van Legoland in Nederland wordt en de vierde in Europa. Het Haagse gemeentebestuur heeft de komst vrijdag bekendgemaakt. Dit meldt onder meer Omroep West vrijdag.

Toerisme

Het is de bedoeling dat Legoland komt op de plek van het huidige Vitalizee, onder de boulevard. Bovenop de ondergrondse kelder komt een horecagelegenheid. De Haagse wethouder Karsten Klein denkt dat de attractie veel toeristen naar Den Haag zal trekken. Klein in de media: 'Toerisme is een belangrijke pijler voor Den Haag. Naar verwachting zal de attractie jaarlijks 350 duizend bezoekers trekken. Dat betekent 7 tot 10 miljoen extra omzet. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid. Er komen 45 tot 65 banen bij.'

Buiten het hoogseizoen

De attractie sluit prima aan bij de plannen van de gemeente Den Haag om van Scheveningen ook een aantrekkelijke badplaats voor buiten het hoogseizoen te maken. Nu komen er weinig bezoekers met slecht weer. Klein: ''We zijn al jaren bezig om een gezinsattractie naar Scheveningen te halen waar je niet alleen bij mooi weer, maar vooral ook bij slechter weer naartoe kunt gaan.' De lego-attractie is eer voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Ze kunnen er zelf bouwen, maar er zijn ook andere attracties.

Oude 'glorie' Scheveningen

Als de gemeente akkoord gaat, hakt het moederconcern Merlin in april de knoop door. De gemeente Den Haag investeert momenteel veel in Scheveningen om de oude 'glorie' weer terug te laten komen. Zo worden de Pier en het Kurhaus vernieuwd . En er is een reuzenrad bijgekomen. Ook is het mooier en groener geworden.