Medewerker TBS-kliniek Kijvelanden zwaargewond na steekpartij

In forensisch psychiatrisch centrum De Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal is vrijdag net aan het begin van de middag een medewerker door een psychiatrische cliënt neergestoken en daarbij zwaargewond geraakt. Dit meldt een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdagmiddag.

Zwaargewond

De neergestoken medewerker is zwaargewond geraakt en zijn toestand is slecht. Een traumahelikopter met aan boord een Mobiel Medisch Team (MMT) kwam naar de kliniek om het slachtoffer eerste hulp te bieden en te stabiliseren. Het slachtoffer is vervolgens met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Verdachte overmeesterd

Een speciale politie-eenheid heeft de verdachte van de steekpartij in de kliniek overmeesterd en aangehouden. Naast de zwaargewonde medewerker zou de verdachte ook andere medewerkers hebben aangevallen.

De Kijvelanden

In de Kijvelanden, die zich richt op forensische psychiatrie, worden mensen met een psychiatrische stoornis behandeld. Daarbij gaat het ook om verpleging en behandeling van patiënten met een tbs-maatregel.