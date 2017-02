Herdenkingsmunt Johan Cruijff verschijnt in september

'Een eer'

De ceremoniële Eerste Slag van het Johan Cruijff Vijfje vindt plaats op woensdag 20 september tijdens de twintigste open dag van de Cruyff Foundation. 'De familie vindt het een eer dat er een herdenkingsmunt komt en dat deze op een voor Johan dierbare dag geslagen wordt, namelijk de Open Dag van zijn Foundation'. Carole Thate, namens de familie Cruijff.

Het Johan Cruijff Vijfje is onderdeel van een nieuwe serie sporticonen, waarmee de komende jaren historische Nederlandse sporticonen herdacht worden, die gezorgd hebben voor de legendarische sportherinneringen die ons land rijk is. Op dit moment zijn de onderwerpen voor toekomstige uitgiften in deze serie nog niet bekend.

Herdenkingsmunten

In 2017 verschijnen in totaal maximaal vier officiële herdenkingsmunten. Op dit moment is van twee munten het thema bekend: Johan Cruijff en de Stelling van Amsterdam. De laatste is onderdeel van de serie Nederlands Werelderfgoed.