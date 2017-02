23ste seniorenmiddag in Almere

Zaterdag 18 maart wordt voor de 23ste keer de traditionele Kiwanis Seniorenmiddag gehouden in het Oostvaarders College in Almere Buiten.

De toegang is gratis. Hoogtepunt van de middag is het optreden van Jan Keizer en Annie Schilder. Samen zullen zij onder andere de succesnummers uit hun BZN tijd ten gehore brengen. Zij verheugen zich erop om de senioren in Almere mee te nemen naar die glorietijd.

Voor de pauze is er een optreden van het geweldige “Mokum in Almere” koor. Dit koor bestaat inmiddels 3 jaar en staat onder leiding van Peter Batenburg. Ook het gelegenheids-shantykoor van de Kiwanis Almere ontbreekt dit jaar niet.

De Seniorenmiddag begint om 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.15 uur. De Kiwanis club Almere verwacht een grote belangstelling voor dit optreden en vol is ook echt vol..