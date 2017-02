Ontvoerde jongen (17) weet uit rijdende auto in Aerdenhout te ontsnappen

Donderdagavond is in Aerdenhout een 17-jarige jongen rond 22.10 uur korte tijd tegen zijn wil meegenomen in een auto. 'Op de Zandvoorterweg werd de jongen, die op de fiets was, aangesproken door de bestuurder van een auto', meldt de politie vrijdag.

Enige tijd rondgereden

Om wat uit te leggen ging de jongen op de bijrijder stoel zitten. De bestuurder gaf gas en de deur klapte dicht. Enige tijd heeft de man rondgereden door Aerdenhout. De jongen zag op het Goudsbloemplein de kans om de deur te openen en uit de rijdende wagen te springen. Een persoon met een hond was hier getuige van en heeft direct 112 gebeld. De auto is er direct vandoor gegaan. Dit was rond 22.25 uur.

Zoekactie

Ondanks een zoekactie in de omgeving is de man en zijn voertuig niet meer aangetroffen. Het slachtoffer en de man hebben ongeveer een kwartier door Aerdenhout getreden. De route is niet bekend.

Schaafwonden

Het is niet duidelijk was de bedoeling van de man was. De politie zoekt getuigen. De auto is vermoedelijk een donkerkleurige Volkswagen Golf. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Het slachtoffer liep bij zijn sprong uit de auto meerdere schaafwonden op en is nagekeken door het ambulancepersoneel.