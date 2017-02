U kunt in maart kiezen uit de volgende 28 politieke partijen

Op 15 maart 2017 nemen 28 partijen deel aan de Tweede Kamerverkiezing. De Kiesraad, centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing, heeft dit in een openbare zitting op 3 februari bekendgemaakt.

Ook zijn in de zitting 2 lijstencombinaties geldig verklaard en zijn alle lijsten genummerd. De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig verklaard en als volgt genummerd:

1. VVD

2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3. PVV (Partij voor de Vrijheid)

4. SP (Socialistische Partij)

5. CDA

6. Democraten 66 (D66)

7. ChristenUnie

8. GROENLINKS

9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

10. Partij voor de Dieren

11. 50PLUS

12. OndernemersPartij

13. VNL (VoorNederland)

14. DENK

15. NIEUWE WEGEN

16. Forum voor Democratie

17. De Burger Beweging

18. Vrijzinnige Partij

19. GeenPeil

20. Piratenpartij

21. Artikel 1

22. Niet Stemmers

23. Libertarische Partij (LP)

24. Lokaal in de Kamer

25. JEZUS LEEFT

26. StemNL

27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R

28. Vrije Democratische Partij (VDP)

Op de lijsten van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) staan de meeste kandidaten: 171. Op die van de Vrije Democratische Partij (VDP) de minste: 1. Zowel de oudste kandidaat (93) als de jongste kandidaat (16 jaar) staan op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Verzuimen

Bij het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten op 31 januari heeft de Kiesraad bij 19 partijen ‘verzuimen’ geconstateerd. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen, zo is bekendgemaakt door de Kiesraad, is niet hersteld.

Drie partijen uitgesloten

Dit heeft tot gevolg dat 3 partijen niet deelnemen aan de verkiezing: Respect!, Vrouwen Partij (VP) en Trots op Nederland. 12 partijen nemen niet deel in alle kieskringen: Artikel 1, De Burger Beweging, GeenPeil, JEZUS LEEFT, Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer, MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R, Niet Stemmers, Piratenpartij, StemNL, Vrije Democratische Partij (VDP) en Vrijzinnige Partij.

Lijstnummering

De procedure van het nummeren van de kandidatenlijsten ging als volgt. Eerst zijn de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing één of meer zetels behaald hebben. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers.

De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna heeft het centraal stembureau via loting aan nieuwe partijen een nummer toegewezen. Eerst is geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.

Lijstencombinaties

Twee lijstencombinaties zijn geldig verklaard. Die van Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), lijstnummer 2 en GROENLINKS, lijstnummer 8 en van ChristenUnie, lijstnummer 7 en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lijstnummer 9.