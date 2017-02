Snorder Schiphol moet 12.000 euro aftikken

Hij zette daar tegen betaling een passagier af terwijl hij in een gewone personenauto reed, zonder taxivergunning. Daarop heeft de KMAR hem aangehouden. De man had nog een last onder dwangsom (LOD) staan van de ILT omdat hij hiervoor eerder al eens was opgepakt. Zo’n LOD moet men betalen als men weer de fout in gaat. Die dwangsom is, met kosten vanwege niet op tijd betalen, opgelopen tot 12.000 euro. Hij krijgt er nu een nieuwe LOD bij van 10.000 euro.

Verder kregen drie taxichauffeurs een boete. Twee hadden geen gekeurde taxameter in hun auto. Daar staat een boete op van 900 euro. Een andere taxi was niet APK-gekeurd (130 euro boete). Geen van drieën mogen zij personen vervoeren totdat de keuringen zijn uitgevoerd.



De komende tijd zijn er regelmatig taxicontroles op Schiphol.