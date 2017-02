Brand kelder flat Schiedam snel onder controle

In de kelder van de flat aan het Schubertplein in Schiedam heeft vrijdagavond brand gewoed.

Een container die in de flat stond had vlam gevat. Hierdoor ontstond er korte tijd flink wat rookoverlast in de flat. De brand was snel geblust, waarna de brandweer over kon gaan tot ventileren van het gebouw.