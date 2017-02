Jonge verkrachters hadden zich al eerder vergrepen

Volgens bronnen aan de NOS heeft het tweetal, een tweeling van 15 jaar, vorig jaar nog twee meisjes aangerand.

Afgelopen maandag maakte de politie bekend dat ze drie Rotterdammers hadden opgepakt voor het misbruiken van een 35-jarige vrouw in Schiedam. Onder hen de tweeling. De misbruik vond plaats in november op een parkeerplaats in de auto van het slachtoffer.

Nu blijkt de tweeling van nog twee misbruikzaken te worden verdacht. Het gaat om de aanranding van twee jonge meisjes in januari en oktober vorig jaar. Na hun eerdere arrestatie liet de rechter-commissaris de jongens onder voorwaarden vrij. Zo moest het tweetal zich houden aan een avondklok en zich laten begeleiden door reclassering. Het is niet duidelijk of ze ten tijde van hun laatste vergrijp in Schiedam nog steeds onder toezicht stonden. De drie jongens blijven in ieder geval nog twee weken in voorlopige hechtenis.