Mensen flat Vlaardingen onwel door 'sluipmoordenaar'

In een woning aan de Philips de Goedestraat in Vlaardingen zijn vrijdagavond drie bewoners onwel geworden.

Een ambulance kwam ter plaatse en riep korte tijd later de hulp van de brandweer in. Na aankomst van de eerste ambulance gingen hun CO-meters af. Hierop schakelde de ambulance-medewerkers de brandweer in. In totaal kwamen vier ambulances ter plaatse voor de onwel geworden bewoners. Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor controle. Twee van hen zijn met spoed overgebracht. De brandweer heeft metingen verricht in verschillende woningen. De oorzaak bleken twee defecte geisers in dezelfde woning te zijn.