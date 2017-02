1 op de 3 Nederlandse mannen draagt versleten ondergoed

''Van onze klanten horen we vaak dat mannen maar moeilijk afscheid nemen van hun vertrouwde ondergoed. Ze dragen boxers en slips het liefst gewoon door, ook al zijn ze versleten. Wij verbazen ons hierover, want voor maar een paar euro loop je er weer fris bij.''

Zeeman wilde weten of het écht zo slecht gesteld is met het ondergoed van de man. Meer dan 300 samenwonende vrouwen in Nederland vroegen we naar het ondergoed van hun mannen. En wat blijkt? Maar liefst 37% van de mannen loopt regelmatig in een versleten onderbroek. Ook al vallen de gaten erin, ze blijven ermee rondlopen. We vroegen natuurlijk ook waarom en dit is wat mannen volgens deze vrouwen als reden geven:

38% interesseert ondergoed niets

29% vindt dat de oude onderbroek zo lekker zit

33% heeft geen zin om er tijd in te steken

19% merkt niet eens dat hij versleten is

12% is er erg aan gehecht

